Шольц признал, что Путин никогда не грозил Германии эскалацией кризиса на Украине
Россия никогда не угрожала ФРГ эскалацией кризиса на Украине. Так канцлер Олаф Шольц ответил на соответствующий вопрос журналиста газеты Die Welt, передает РИА Новости.
На вопрос о том, «угрожал ли когда-либо Путин эскалацией конфликта», политик заявил, что западные СМИ достаточно вольно трактуют официальные заявления о переговорах между Москвой и Берлином.
«По уважительным причинам я не сообщаю о переговорах, которые веду с российским президентом, – отметил Шольц. – Но вот что я могу сказать: сообщения, которые я читал о якобы имевших место угрозах в ходе этих переговоров, ложны».