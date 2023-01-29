Шольц заверил, что не допустит превращения конфликта на Украине в войну между НАТО и РФ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что он серьезно относится к своей присяге, поэтому должен сделать все, чтобы события на Украине не переросли в конфликт между НАТО и Россией. Об этом передает РИА Новости.

В воскресенье он подчеркнул, что между Москвой и Североатлантическим альянсом нет войны и что «федеральное правительство такой эскалации не допустит». Таким образом канцлер прокомментировал слова немецкого министра иностранных дел Анналены Бербок, которая заявила, что европейские страны ведут войну против России.

«Канцлер Германии, который серьезно относится к своей присяге, должен сделать все, чтобы [происходящее на Украине]... не переросло в войну между Россией и НАТО», – ответил Шольц на вопрос немецкой газеты Tagesspiegel о том, насколько велики его опасения по поводу эскалации и ядерной реакции со стороны Москвы.

На Парламентской ассамблее Совета Европы 24 января Анналена Бербок заявила, что страны Европы «ведут войну против России, а не друг против друга». После этого заявления некоторые представители оппозиции призвали уволить ее с поста главы МИД, а в самом внешнеполитическом ведомстве сказали, что их руководитель хотела таким образом подчеркнуть единство Евросоюза, НАТО и G7.