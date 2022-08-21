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Ру Тат
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Политика
21 августа 2022  21:10

Шольц вспомнил об обещании Путину, что Украина еще 30 лет не вступит в НАТО

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в одной из бесед с Президентом России Владимиром Путиным пообещал ему, что Украина не вступит в НАТО в ближайшие 30 лет. Разговор якобы происходил до начала спецоперации, однако когда именно — не уточнил, сообщает РБК со ссылкой на Die Welt.

По мнению Шольца, это подтверждает, что НАТО никогда не представлял угрозы для России, а спецоперация началась по «совершенно абсурдным причинам».

В беседе с гражданами на Дне открытых дверей он также заметил, что ФРГ поставляет «очень-очень много» вооружения Украине и останавливаться не намерена.

#Олаф Шольц #НАТО #Владимир Путин #спецоперация на Украине
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