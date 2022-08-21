Шольц анонсировал новые поставки немецкого оружия на Украину

ФРГ поставляет Украине очень много вооружений, заявил на встрече с гражданами канцлер Германии Олаф Шольц. По его словам, в ближайшее время Киеву передадут артиллерийский радар Cobra и системы ПВО Iris-T, сообщает РИА Новости.

«Германия поставляет Украине очень-очень много вооружения. Это важно сказать..., мы сейчас делаем это регулярно..., это очень эффективное вооружение», — отметил он.

Шольц рассказал, что ФРГ поставила Украине зенитный танк Gepard и продолжит снабжать ее оружием «столько, сколько это будет необходимо». Однако, добавил он, при этом Германия не намерена допустить эскалации конфликта.

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. За это время союзные силы освободили территорию ЛНР и большую часть Донецкой народной республики.