Шольц спрогнозировал сроки завершения конфликта на Украине с учетом поставок Киеву танков

Несмотря на поставки Киеву современных западных танков, конфликт на Украине не завершится в ближайшее время, и к этому нужно быть готовыми, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. При этом решение ФРГ о выделении 14 танков Leopard 2, о котором было объявлено сегодня, он назвал эффективным и полезным для Вооруженных сил Украины.

Канцлер подчеркнул, что «к сожалению» конфликт не закончится в скором времени, но Россия при этом не должна рассчитывать на ослабление поддержки Киева. В очередной раз Шольц также заявил, что спецоперация не должна перерасти в мировой конфликт.

«Это совершенно ясно. Я буду все делать для того, чтобы [спецоперация] не переросла в войну между Россией и НАТО», – подчеркнул он (цитата по РИА Новости).

Напомним, сегодня Германия заявила о выделении Украине танков Leopard 2, а также разрешила другим странам поставлять Киеву танки немецкого производства. Кроме того, 31 танк Abrams украинской стороне направит Вашингтон. В общей сложности, Украина получит порядка сотни современных западных танков.