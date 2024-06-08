Шольц призвал Путина признать, что Украина «не будет поставлена на колени»

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал Президента России Владимира Путина признать, что Украину «не заставят встать на колени». Видеообращение германского политика было опубликовано на его странице в Х (бывшая соцсеть Twitter, заблокированная на территории РФ).

«Украина сильна и не будет поставлена на колени, ее не заставят сдаться. Путин должен наконец признать это. Для Украины возможен только справедливый мир. Мы неустанно работаем ради этого справедливого мира», — приводит слова канцлера РИА Новости.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Также Москва неоднократно подчеркивала, что поставка западными странами оружия Украине не изменит ход спецоперации, а будет лишь затягивать разрешение конфликта. При этом западные политики продолжают выступать с различными громкими антироссийскими высказываниями. Так, в конце мая эстонский Президент Алар Карис заявил, что его страна сделает всё возможное для того, чтобы поставить Россию на колени.