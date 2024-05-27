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Карис: Эстония сделает всё возможное, чтобы поставить Россию на колени
Эстонский Президент Алар Карис в беседе с финским Yle заявил, что его страна сделает всё возможное для того, чтобы поставить Россию на колени. Кроме того, собеседник издания утверждал, что переговоры по Украине возможны только после того, как Киев победит Москву на поле боя.
«Мы сделаем всё возможное, чтобы поставить Россию <...> на колени», – приводит слова эстонского лидера РИА Новости.
Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на его слова.
«А как это? Пусть покажет», – написала дипломат в своем телеграм-канале.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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