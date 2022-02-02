Шольц планирует посетить Россию для встречи с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц анонсировал встречу с Президентом России Владимиром Путиным в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

«Я скоро поговорю [с Владимиром Путиным] в Москве на те темы, которые необходимы. Нужна скоординированная политика в отношении Европейского союза и НАТО», — сказал во время интервью телеканалу ZDF Шольц.

Канцлер пояснил, что встреча уже запланирована и состоится в ближайшее время, однако более точную дату визита не уточнил.

Также о возможном визите ранее сообщал и Президент Франции Эмманюэль Макрон. По его словам, поездка в РФ будет зависеть «от хода переговоров в ближайшие часы».