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Политика
2 февраля 2022  23:51

Шольц планирует посетить Россию для встречи с Путиным

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц анонсировал встречу с Президентом России Владимиром Путиным в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

«Я скоро поговорю [с Владимиром Путиным] в Москве на те темы, которые необходимы. Нужна скоординированная политика в отношении Европейского союза и НАТО», — сказал во время интервью телеканалу ZDF Шольц. 

Канцлер пояснил, что встреча уже запланирована и состоится в ближайшее время, однако более точную дату визита не уточнил.

Также о возможном визите ранее сообщал и Президент Франции Эмманюэль Макрон. По его словам, поездка в РФ будет зависеть «от хода переговоров в ближайшие часы». 

#Владимир Путин #Олаф Шольц
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