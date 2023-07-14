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Шольц перепутал Украину со Швецией, говоря о вступлении в НАТО
Рассуждая о возможном в ближайшем будущем вступлении Швеции в НАТО, канцлер Германии Олаф Шольц перепутал эту страну с Украиной. Он случайно поддержал присоединение Украины к военно-политическому блоку, но поспешил исправиться.
«Я поддерживаю вступление Украины в НАТО», – цитирует оговорку политика РИА Новости.
После этих слов в зале повисла пауза, а затем раздались аплодисменты и смех. Шольц, однако, поправился и выразил поддержку вступлению Швеции в альянс.
Напомним, ранее члены НАТО договорились не требовать от Украины выполнения плана действий для членства в блоке, утвердили многолетнюю программу военной помощи стране и пообещали пригласить Киев в альянс после выполнения «всех условий», но только после завершения конфликта с Россией.
Что касается Швеции, то Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Турции «как можно скорее» ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО. При этом он подчеркнул, что сможет одобрить заявку Швеции не раньше октября, так как парламент Турции закрыт на летние каникулы.
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