Шольц перепутал Украину со Швецией, говоря о вступлении в НАТО

Рассуждая о возможном в ближайшем будущем вступлении Швеции в НАТО, канцлер Германии Олаф Шольц перепутал эту страну с Украиной. Он случайно поддержал присоединение Украины к военно-политическому блоку, но поспешил исправиться.

«Я поддерживаю вступление Украины в НАТО», – цитирует оговорку политика РИА Новости.

После этих слов в зале повисла пауза, а затем раздались аплодисменты и смех. Шольц, однако, поправился и выразил поддержку вступлению Швеции в альянс.

Напомним, ранее члены НАТО договорились не требовать от Украины выполнения плана действий для членства в блоке, утвердили многолетнюю программу военной помощи стране и пообещали пригласить Киев в альянс после выполнения «всех условий», но только после завершения конфликта с Россией.

Что касается Швеции, то Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности Турции «как можно скорее» ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО. При этом он подчеркнул, что сможет одобрить заявку Швеции не раньше октября, так как парламент Турции закрыт на летние каникулы.