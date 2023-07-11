Песков о решении Эрдогана допустить Швецию в НАТО: «Мы никогда не носили розовые очки»

Турция остается членом НАТО и имеет свои обязательства в этом статусе, заявил пресс-секретарь российского Президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал проевропейскую позицию страны и решение Президента Реджепа Тайипа Эрдогана допустить Швецию в альянс.

«Турция имеет свои обязательства, она привержена свои обязательствам, это никогда не было для нас секретом. И в этом плане мы никогда не носили розовые очки. <…> Мы в этом плане все прекрасно понимаем», – говорится в ответе Пескова журналистам на соответствующий вопрос в ходе пресс-колла.

Также он добавил, что это только «одна часть истории», а другая ее часть – это российско-турецкие отношения. «Да, у нас есть разногласия, их тоже мы не скрываем, но есть и та часть наших отношений, которая абсолютно соответствует интересам наших двух стран, которые достаточно важны для нас и для самой турецкой стороны», – добавил он.

Вступление Швеции в НАТО будет иметь негативные последствия, добавил Песков. Он подчеркнул, что со стороны России в ответ на этот шаг будет достаточно тех мер, которые уже принимаются после присоединения к альянсу Финляднии.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне заявил, что Турция готова «как можно скорее» ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО. Впрочем, в Турции это пока не подтверждали, а Столтенберг никаких подробностей не привел.