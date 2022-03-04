Шольц: Отказ Украине и Грузии во вступлении в НАТО был правильным

Отказ Украине и Грузии во вступлении в НАТО был правильным, заявил в интервью телеканалу ZDF канцлер Германии Олаф Шольц.

Он поделился, что в свое время этот вопрос вызывал долгие обсуждения в НАТО. Тем не менее «это не стояло на повестке и не стоит».

Шольц добавил, что альянс не намерен принимать участие в событиях на Украине, так как это повело бы за собой серьезную эскалацию и угрозы. «Пойти на это было бы безответственной политикой», — приводит его слова ТАСС.

Канцлер ФРГ уже не впервые подчеркивает, что вмешательство в ситуацию на Украине стало бы ошибкой.

Ранее Президент России Владимир Путин выразил разочарованность ответом США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности. По его словам, они проигнорировали все ключевые для России пункты документа.