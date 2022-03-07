Шольц объяснил, почему поставки энергоносителей из России освободили от санкций

Западные страны освободили от санкций поставки российских энергоносителей из-за того, что сейчас нет других способов обеспечить энергобезопасность Европы. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РИА Новости.

«Все наши шаги построены таким образом, чтобы сильно ударить по России и быть устойчивыми в долгосрочной перспективе», — отметил канцлер.

Он добавил, что на сегодня «нет другого способа обеспечить энергообеспечение Европы для производства тепла, транспорта, электроснабжения и промышленности».

Утром 24 февраля Президент России Владимир Путин в видеообращении к гражданам объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Западные страны осудили операцию и начали ужесточать санкции против России.