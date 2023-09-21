Шольц на 78-й Генассамблее ООН обвинил Путина в желании захватить Украину

Фото: телеграм-канал сенатора Алексея Пушкова

Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая впервые на 78-й Генассамблее ООН, резко высказался о Президенте России Владимире Путине. Об этом пишет Welt.

Выступающий политик утверждал, что причина, из-за которой «на Украине и во всем мире продолжаются страдания, шокирующе проста».

«Президент России хочет реализовать свой империалистический план по завоеванию своего соседа», – заявил Шольц и напомнил о принятой ГА ООН резолюции, в которой содержался призыв к России прекратить боевые действия и вывести свои войска с украинской территории.

Ранее сенатор Алексей Пушков опубликовал фото с выступления канцлера Германии на Генассамблее ООН, отметив, что Шольца слушает практически пустой зал. «Возможно, впервые в истории ООН: не интересен ни он сам, ни позиция Германии. Поезд истории остановку "Берлин" уже миновал», – написал он в своем телеграм-канале.

Специальная военная операция проводится с 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. Москва не раз заявляла, что СВО будет продолжаться до достижения ее целей.

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