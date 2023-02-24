Генассамблея ООН приняла резолюцию по Украине

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию, посвященную началу широкомасштабных боевых действий на Украине.

Документ содержит призыв к России прекратить боевые действия и вывести свои войска с украинской территории. Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал проект резолюции антироссийским.

Из 193 стран — членов ООН резолюцию поддержало 141 государство. Против проголосовали семь стран: Россия, Беларусь, Сирия, Северная Корея, Никарагуа, Мали и Эритрея.

Кроме того, 32 государства воздержались от голосования. Среди них были в том числе КНР, Индия, Армения, Казахстан и Иран.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине уже год, с 24 февраля 2022-го. Решение о ее начале принял Президент РФ Владимир Путин.