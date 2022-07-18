Шольц исключил отмену санкций при достижении мира на Украине на условиях России

Европейский Союз изначально рассчитывал, что санкции против России вводятся на длительное время. Они не будут отменены, если мирное соглашение будет заключено на навязанных РФ условиях. Об этом заявил Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в колонке, которую опубликовала газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«То, что нам, возможно, придется сохранять наши санкции в силе в течение длительного времени, было ясно с самого начала. Нам также ясно, что ни одна из этих санкций не будет снята при заключении мира на условиях, навязанных Россией», — подчеркнул канцлер ФРГ.

Шольц пообещал, что Евросоюз продолжит поддерживать Украину поставками оружия, а также в экономической, финансовой и гуманитарной сферах, пока та будет нуждаться в такой помощи. Также он гарантировал, что НАТО не станет принимать участие в конфликте.

Политик признал, что Германии, хотя это сильная и процветающая страна, непросто будет добиться энергетической независимости от РФ и что немцам «понадобится большая выдержка». В связи с этим он напомнил, что власти ФРГ согласовали свои действия с работодателями и профсоюзами и одобрили финансовую помощь гражданам страны в размере 30 млрд евро.

При этом Шольц упомянул «ложное чувство безопасности», возникшее после завершения холодной войны, и счел «ошибкой» высказанное тогда мнение, что теперь Германия окружена только друзьями. Вместе с тем он выразил уверенность в том, что страна «выйдет из кризиса более сильной и независимой, чем вошла в него».

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать санкции против России. В частности, Евросоюз последовательно ввел шесть пакетов ограничительных мер. Недавно глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал европейцев потерпеть последствия санкций.