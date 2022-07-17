Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал европейцев потерпеть последствия антироссийских санкций, передает РИА Новости со ссылкой на блог функционера.

«Санкции требуют стратегического терпения, поскольку для достижения желаемого эффекта может потребоваться много времени», — написал Боррель.

Свою точку зрения он подкрепил тем, что отсутствие поставок в Россию полупроводников и другой высокотехнологичной продукции окажет мощный разрушительный эффект на российскую промышленность, в том числе военную, но эффект этот обнаружит себя небыстро.