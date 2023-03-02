Шольц: Германия подготовила уже более 3 тыс. бойцов ВСУ

Германия подготовила более 3 тыс. украинских военных с начала конфликта. В ближайшее время в страну прибудет новая партия бойцов, объявил в бундестаге канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Бундесвер с начала конфликта обучил в общей сложности свыше 3 тысяч солдат Украины. Для одной тысячи обучение в Германии предстоит в ближайшее время», — приводит его слова РИА Новости.

В январе Associated Press объявляла о начале расширенной подготовки 500 украинских военнослужащих в ФРГ.