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Шольц: Германия отказывается передавать Киеву оружие для ударов по России
ФРГ не станет передавать Украине крылатые ракеты дальнего действия Taurus. Как объяснил канцлер Олаф Шольц, немецкое оружие не должно использоваться для ударов по России.
«Для нас существует принцип, который я разделяю с американским Президентом: мы не хотим, чтобы поставляемое нами оружие использовалось, чтобы попадать по российским территориям», — цитирует его заявление РИА Новости.
Напомним, что Минобороны Украины запросило у Берлина Taurus еще в конце мая. Дальность действия ракет достигает 500 километров – то есть они способны долететь до Москвы от украинской границы.
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