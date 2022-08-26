Шольц поддержал идею Байдена не поставлять Украине оружие для ударов по РФ

Германия не станет поставлять Украине оружие, позволяющее наносить удары по территории России, из-за риска эскалации конфликта. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает издание T-Online.

Федеральный канцлер сослался на позицию Президента Соединенных Штатов Джо Байдена, который «сказал, что не будет поставлять оружие, с помощью которого можно было бы обстреливать территорию России».

«Я считаю, что этого принципа следует придерживаться всем остальным. Мы никогда не действуем в одиночку, но всегда ориентируемся на то, что делают наши союзники», — подчеркнул Шольц.

Ранее стало известно, что Германия планирует поставить Украине вооружение более чем на 500 млн евро. Речь идет о трех дополнительных системах ПВО IRIS-T, высокоточных боеприпасах и средствах против беспилотников. Уже обещанные украинской стороне зенитно-ракетные комплексы должны быть поставлены в ближайшие недели.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля этого года. Страны Запада осудили это решение и стали оказывать украинской стороне военную и иную помощь. Недавно Джо Байден рассказал о выделении крупнейшего пакета военной помощи на 2,9 млрд долларов.