Шольц анонсировал поставки Украине современных средств ПВО и беспилотников

В ближайшие недели и месяцы Украина получит от Германии новое суперсовременное оружие — в частности, средства ПВО, радиолокационные системы и разведывательные беспилотники. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в Карловом университете в Праге. Его речь транслировалась на сайте немецкого Правительства.

«Только последний пакет военной помощи Германии Украине стоил более 600 млн евро. Наша цель — создание современных украинских Вооруженных сил, которые будут в состоянии защищать их страну в долгосрочной перспективе», — заявил канцлер.

В связи с этим политик призвал союзников «придерживаться умной стратегии и согласовывать свои действия». Он также рассказал о запуске инициативы, которая нацелена на долгосрочное разделение обязанностей между всеми странами — партнерами Украины.

Шольц допустил, что Германия может взять на себя ответственность в вопросе усиления украинской артиллерии и противовоздушной обороны. «Мы должны поставлять Киеву не только то, от чего сами готовы отказаться», — подчеркнул он.

Кроме того, канцлер Германии выразил поддержку Президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Тот ранее предложил создать «Европейское политическое сообщество», которое позволит странам ЕС вести более тесный диалог с партнерами за пределами европейского союза.

Специальная военная операция на Украине проводится с 24 февраля этого года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. После ее начала страны Запада стали ужесточать санкции против РФ и оказывать различную поддержку украинской стороне.