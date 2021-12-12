Сокуров хотел бы поговорить с Путиным «за чашкой чая»

Кинорежиссер Александр Сокуров хотел бы в спокойной обстановке узнать мнение Президента России Владимира Путина по множеству вопросов. Об этом кинематографист заявил ТАСС.

«Если будет конкретное предложение (о встрече с главой государства — прим. Т-и) — конечно. Мне очень интересно: есть, что обсудить», — отметил Сокуров, добавив, что ему хотелось бы узнать точку зрения Президента «за чашкой чая», а не в «напряженной атмосфере».

«Если поступит предложение, я, конечно, не откажусь. Там полно вопросов», — подчеркнул режиссер. При этом он призвал не раздувать истерию вокруг его выступления на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Это абсолютно неподобающая серьезности этой темы истерия вокруг», — пояснил Сокуров. По его словам, у него «есть ощущение, что никто не читал и никто не вчитывался в текст выступления».

Во время заседания Совета по правам человека Александр Сокуров предложил подумать над конструкцией Российского государства. Он упомянул возможность «отпустить» желающих «жить своей жизнью» и обратил внимание на существующие внутри страны территориальные претензии.

В ответ Владимир Путин раскритиковал кинорежиссера, заметив, что речь идет об «очень тонких вещах», и предложил продолжить разговор впоследствии. Отдельно он призвал очень осторожно относиться к обсуждениям территориальных претензий внутри Российской Федерации, в том числе между ее регионами. Кроме того, Президент сказал о желании НАТО превратить Россию в Московию.