Песков исключил вероятность ареста Сокурова за его слова на заседании СПЧ

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков исключил арест Александра Сокурова за выступление на заседании Совета по правам человека. Напомним, кинорежиссер предложил «отпустить» из состава страны тех, кто хотел бы «начинать жить своей жизнью». Об этом сообщает ТАСС.

«Конечно, нет! Об этом и речи быть не может! Президент очень по-доброму к нему относится. Но спор есть спор», — ответил на соответствующий вопрос радиостанции «Говорит Москва» Дмитрий Песков.

Во время заседания СПЧ Владимир Путин раскритиковал Александра Сокурова из-за того, что кинорежиссер, в частности, предложил подумать над конструкцией российского государства. Президент призвал не толкать страну назад к опасной черте и очень осторожно относиться к обсуждениям территориальных претензий внутри Российской Федерации, в том числе между ее регионами.