Сокращение в добыче и рекорды в рознице: что происходит с экономикой Татарстана

Объем промпроизводства вырос на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Объем промпроизводства вырос на 3%

Татарстанстат опубликовал данные о развитии экономики Татарстана за январь – ноябрь 2023 года, по традиции – с большим временным лагом. Данные свидетельствуют не столько о замедлении, сколько о выходе индустрии на некоторое плато. Объем промпроизводства вырос на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В России, по оценке Росстата, за январь – ноябрь 2023 года промпроизводство выросло на 3,6%.

Напомним, Минэкономики РТ ранее прогнозировало, что индустрия в Татарстане по итогам текущего года прибавит «всего» на 2%. Очевидно, реальное значение, которое все мы узнаем уже в феврале, окажется лучше ожидаемого.

Основной вклад в динамику промышленного индекса в Татарстане, как и по России в целом, вносят обрабатывающие производства – из 21 отрасли в этом секторе в плюс в республике по итогам января – ноября сработали 15. «Средняя температура по больнице» составила 5,4%, тогда как по РФ – более воодушевляющие 7,5%.

Продолжаются в Татарстане как замедление в энергетике – минус 0,6% по итогам 11 месяцев (по РФ – плюс 0,1%), так и загадочный рост в сегменте «водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – на 5,1%. Почему – понять невозможно. Для сравнения: по России сектор традиционно «сидит» в минусе, по итогам января – ноября он составил 1,5%.

Впервые за весь 2023-й Татарстанстат зафиксировал сокращение в ключевом для республики секторе добычи полезных ископаемых – пусть и всего на мизерные 0,2% Фото: © «Татар-информ»

Оборот розничной торговли превысил 1,25 трлн рублей

Впервые за весь 2023-й Татарстанстат зафиксировал сокращение и в ключевом для республики секторе добычи полезных ископаемых – пусть и всего на мизерные 0,2% (по РФ – на 1,1%). Напомним, данные по нефтедобыче Росстат с апреля прошлого года не раскрывает, но применительно к Татарстану все понятно и без цифр. Тем более что, например, оборот организаций в сфере добычи полезных ископаемых за те же 11 месяцев прошлого года просел на 3,2%, при общем росте этого показателя за тот же период на 10,1%. А в обрабатывающих производствах – на12,1%.

Из других итогов. Продолжала ускоряться динамика в отгрузке – по итогам 11 месяцев до плюс 2,3%, объемы превысили 4,2 трлн рублей, но замедляться в строительстве – до плюс 15,5%, или более 606 млрд рублей. Минэкономики РТ, напомним, по итогам года ожидает отгрузку на уровне 4,5 трлн рублей, а объем работ в строительстве – свыше 643 млрд рублей. Очевидно, декабрь не подкачает. Тем более что ввод жилья уже превысил 3,1 млн кв. метров. Да и инфраструктурные стройки не заканчиваются.

Оборот розничной торговли вырос на 10,7%, это очередной рекорд роста. В деньгах уже более 1,25 трлн рублей – можно сказать, что в этой сфере прогноз Минэкономики РТ практически оправдался. Интересно, что, несмотря на все действия ЦБ, переход домохозяйств к сберегательному поведению в ноябре еще не начинался – лишь в начале декабря регулятор зафиксировал давно ожидаемое охлаждение кредитования.

«С июня объем производства пребывает на плато»

По оценке Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), в ноябре 2023 года в промышленности России наблюдалась стагнация – об этом красноречиво свидетельствовали темпы роста месяц к месяцу. В Татарстане в этом плане все зеркально – в ноябре было всего плюс 0,7% к октябрю. «Фактически можно говорить о том, что с июня объем производства пребывает на плато, с незначительными колебаниями от месяца к месяцу», – отмечали аналитики.

Торможение промышленного подъема в четвертом квартале, считают в ЦМАКП, «естественное следствие сохранения экспортных ограничений параллельно с исчерпанием импульса спроса, обусловленного проведением СВО. Кроме того, свою лепту вносит и последовательное ужесточение денежно-кредитной политики».

Торможение промышленного подъема в 4 квартале — «естественное следствие сохранения экспортных ограничений параллельно с исчерпанием импульса спроса» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Среди главных трендов ноября в Центре выделяли, например, стабилизацию объемов в нефтедобыче, «при оживлении производства нефтепродуктов на фоне ослабления экспортных ограничений (отмены запрета на экспорт товарного бензина)». А также в секторе электрооборудования «в результате активного роста в первом полугодии 2023 года объем выпуска достиг более высокого, чем до начала кризиса, уровня, на котором и продолжает оставаться все второе полугодие».

Однако данные Татарстанстата не во всем коррелируют с общероссийской картиной. Так, при росте производства бензина и дизтоплива за 11 месяцев 2023 года, месячная динамика в этих товарных группах в республике, напротив, замедлилась. На уровне всей России все так же стагнирует и производство автотранспортных средств, в итоге «данный сектор по-прежнему остается наиболее сильно пострадавшим от кризиса – отставание от уровня 2021 года в ноябре составило 28%», отмечали в ЦМАКП. Но в Татарстане автопром по-прежнему остается одним из лидеров роста – так, выпуск грузовиков за 11 месяцев превысил 55 тыс. единиц, это на 17,3% больше, чем за тот же период прошлого года.

Схожесть обнаруживается в возобновлении роста в производстве лекарственных средств, «активность в данном секторе достигла максимальных значений после провала в кризисный период – в ноябре 2023 года отставание от докризисного максимума февраля 2022 года составило лишь 4%», рассчитали в ЦМАКП, В Татарстане эта отрасль из отстающих тоже вернулась в группу растущих.

На уровне всей России все так же стагнирует и производство автотранспортных средств, в итоге данный сектор по-прежнему остается наиболее сильно пострадавшим от кризиса Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Оптимизм в промышленности к концу года стал угасать

Минэкономразвития России ранее прогнозировало, что промышленное производство в целом по стране по итогам 2023 года вырастет на 3,6% (то есть на уровень, зафиксированный уже по итогам 11 месяцев), главным образом за счет динамики в обработке. В разрезе РФ почти 90% роста в этом сегменте обработке в течение прошлого года обеспечивали всего три отрасли – машиностроение, химия и металлургия, рост в которых, как отмечала газета «Коммерсант», «связан с обеспечением нужд военной операции». Впрочем, по данным опросов Росстата, оптимизм в промышленности к концу года стал угасать – индексы предпринимательской уверенности в декабре и в добыче, и в обработке сократились.

По оценке Минэкономразвития России, по итогам 11 месяцев 2023 года ВВП превысил уровень прошлого года на 3,3%, а уровень двухлетней давности – на 1,2%. По итогам года, таким образом, реальные значения могут превзойти прогнозные (в сентябре – 2,8%). Президент Владимир Путин в декабре озвучивал планку в 3,5%, а в январе на встрече с предпринимателями в Хабаровске – и в 4%. И это несмотря на то, что из-за ослабления рубля, жестких действий ЦБ и кадрового кризиса динамика роста ВВП к концу года резко замедлилась.

По оценке Райффайзенбанка, в 2023 году рост ВВП может сложиться на уровне 3–3,5% год к году, что в реальном выражении означает превышение докризисных уровней почти на 2%. Но с 2024 года аналитики банка ожидают замедления динамики ВВП – роста вблизи потенциала (1,5% в 2024-м и 0,9% далее), «ограничивать который будут складывающиеся условия внешней торговли, низкая инвестиционная активность, стабилизация потребления».

Впрочем, глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников уверен, что у экономического роста «точно еще есть потенциал». «Важно грамотно сочетать все меры, которые у нас есть в руках, – денежно-кредитную, макропруденциальную, бюджетную политику, структурные изменения и ограничения, институциональные реформы», – заключал министр.