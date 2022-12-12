Сокращает путь на 60 км: В Зеленодольске открылась ледовая переправа через Волгу

Открытие ледовой переправы состоялось сегодня в Зеленодольске. Она проходит по Волге и соединяет Зеленодольск с поселком Нижние Вязовые. Движение для автомобилистов будет открыто круглые сутки.

Прежде, чем открыть автомобилистам доступ к переправе, сотрудники измерили толщину льда.

«Замеры толщины льда мы проводим вместе с сотрудниками ледовой переправы. Как показали приборы, толщина льда достигает 25-26 см. Это позволяет нам открыть переправу и разрешить движение по ней», – объяснил результаты проверки льда руководитель Зеленодольского отделения ГИМС МЧС России по РТ Сергей Евсеев.

Фото: © Елена Саляхова/ «Татар-информ»

Проезжать по ледовой переправе можно будет только легковым автомобилям весом до 2,5 тонны. Здесь организованы две встречные полосы. В случае чрезвычайных ситуаций на переправе работают дежурные, которые сразу же передадут сигнал на единый номер вызова экстренных служб 112, а до их приезда они будут оказывать помощь пострадавшим. Также переправа оборудована всеми необходимыми спасательными средствами.

«Случаев провала автомобиля под лед у нас никогда не было. Тем не менее бывают случаи, когда автомобиль вылетает на встречную полосу. Здесь нужна помощь экстренных служб», – добавил Евсеев.

Сотрудники переправы отметили, что проезд по ней заметно сокращает автомобилистам путь. Ее протяженность составляет полтора километра. Достаточно заплатить за проезд, и через несколько минут водители окажутся на противоположном берегу Волги.

«Переправа сокращает путь на 60 км! Это очень удобно, быстро. Плату за проезд мы оставили как в прошлом году – 250 рублей», – добавил ответственный дежурный ледовой переправы Ильдар Насыров.

Фото: © Елена Саляхова/ «Татар-информ»

К слову, открытия переправы водители ждали с самого утра. Возле нее собрались десятки автомобилей. По их словам, ее главное преимущество в том, что она находится в черте города и до нее очень легко добраться.

«Мы с нетерпением ждем открытия переправы каждый год. Отдал 250 рублей и проехал. Не нужно встревать в пробки, заторы. Еще бывают аварии, стоишь потом ждешь, когда все разъедутся. И путь сильно сокращается», – отметили водители.

Напомним, что в Татарстане в зимнее время действуют четыре ледовые переправы. Их открытие должно состояться, когда толщина льда достигнет 20 см.