Сокращает путь на 60 км: В Зеленодольске открылась ледовая переправа через Волгу
Открытие ледовой переправы состоялось сегодня в Зеленодольске. Она проходит по Волге и соединяет Зеленодольск с поселком Нижние Вязовые. Движение для автомобилистов будет открыто круглые сутки.
Прежде, чем открыть автомобилистам доступ к переправе, сотрудники измерили толщину льда.
«Замеры толщины льда мы проводим вместе с сотрудниками ледовой переправы. Как показали приборы, толщина льда достигает 25-26 см. Это позволяет нам открыть переправу и разрешить движение по ней», – объяснил результаты проверки льда руководитель Зеленодольского отделения ГИМС МЧС России по РТ Сергей Евсеев.
Проезжать по ледовой переправе можно будет только легковым автомобилям весом до 2,5 тонны. Здесь организованы две встречные полосы. В случае чрезвычайных ситуаций на переправе работают дежурные, которые сразу же передадут сигнал на единый номер вызова экстренных служб 112, а до их приезда они будут оказывать помощь пострадавшим. Также переправа оборудована всеми необходимыми спасательными средствами.
«Случаев провала автомобиля под лед у нас никогда не было. Тем не менее бывают случаи, когда автомобиль вылетает на встречную полосу. Здесь нужна помощь экстренных служб», – добавил Евсеев.
Сотрудники переправы отметили, что проезд по ней заметно сокращает автомобилистам путь. Ее протяженность составляет полтора километра. Достаточно заплатить за проезд, и через несколько минут водители окажутся на противоположном берегу Волги.
«Переправа сокращает путь на 60 км! Это очень удобно, быстро. Плату за проезд мы оставили как в прошлом году – 250 рублей», – добавил ответственный дежурный ледовой переправы Ильдар Насыров.
К слову, открытия переправы водители ждали с самого утра. Возле нее собрались десятки автомобилей. По их словам, ее главное преимущество в том, что она находится в черте города и до нее очень легко добраться.
«Мы с нетерпением ждем открытия переправы каждый год. Отдал 250 рублей и проехал. Не нужно встревать в пробки, заторы. Еще бывают аварии, стоишь потом ждешь, когда все разъедутся. И путь сильно сокращается», – отметили водители.
Напомним, что в Татарстане в зимнее время действуют четыре ледовые переправы. Их открытие должно состояться, когда толщина льда достигнет 20 см.