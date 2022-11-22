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Ру Тат
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Происшествия
22 ноября 2022  15:54
Елена Саляхова

В Татарстане откроют четыре ледовые переправы

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На территории Татарстана откроют четыре ледовые переправы. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заместитель руководителя Главного управления МЧС России по РТ Юрий Венедиктов.

Переправы откроют, когда в водоемах толщина льда будет превышать 20 см, уточнил Венедиктов.

Переправы появятся в Зеленодольске, откуда можно будет добраться до поселка Нижние Вязовые, в Аракчино, откуда можно будет доехать до Верхнего Услона, а также в Нижнекамске и Елабуге.

#ледовая переправа #ГИМС РТ
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