В Татарстане откроют четыре ледовые переправы

На территории Татарстана откроют четыре ледовые переправы. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заместитель руководителя Главного управления МЧС России по РТ Юрий Венедиктов.

Переправы откроют, когда в водоемах толщина льда будет превышать 20 см, уточнил Венедиктов.

Переправы появятся в Зеленодольске, откуда можно будет добраться до поселка Нижние Вязовые, в Аракчино, откуда можно будет доехать до Верхнего Услона, а также в Нижнекамске и Елабуге.