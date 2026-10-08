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Общество 8 октября 2026 10:07

Соколы Батыр и Алтын из Татарстана отправились в зоопарк в Киргизии

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Соколы-балобаны Батыр и Алтын, переданные Татарстаном в дар Кыргызстану, прибыли в Бишкек, а затем их направили в Каракольский зоопарк «Бугу Эне». Об этом сообщает официальный канал МЭПР РТ в МАКС.

Согласно полученной информации, первыми кадрами после прибытия поделились коллеги ведомства из Кыргызстана.

Видео: канал МЭПР РТ в МАКС

Ранее жители Татарстана выбирали имена для этой пары балобанов – теперь пернатых послов ждет новый дом.

Напомним, сертификат на передачу в дар Кыргызстану двух соколов-балобанов Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов вручил Президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову.

Батыр и Алтын – два птенца из рекордного потомства, полученного в этом году в Казанском зооботсаду. Всего в 2026 году здесь появилось 18 птенцов в рамках проекта Минэкологии по возрождению волжско-камской популяции сокола-балобана. За четыре года реализации проекта в дикую природу выпущено 49 особей.

Проект реализуется при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие». Партнеры инициативы – компания СИБУР, Региональный общественный фонд имени А. И. Щеповских, Казанский зооботсад, Волжско-Камский заповедник, Казанский федеральный университет.

#кыргызстан #министерство экологии и природных ресурсов РТ
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