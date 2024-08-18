Соколка, открыточные виды и мукомольная фабрика: печищенский маршрут «Волжской тропы»

1. Многие казанцы с печищенскими местами знакомы, так как самодеятельный туризм никто не отменял, а добраться туда достаточно просто. Но интереснее путешествовать, понимая, что ты видишь перед собой, например, не башню непонятного назначения, а старинную печь для обжига известняка.

Но об этом чуть позже, а пока — наша «точка входа» на тропу, Храм всех религий. За прошедший год он, кажется, стал еще универсальнее.

2. После краткого осмотра храма снаружи отправляемся на паром. Ходит он часто, переправа стоит для взрослых 100 рублей, детям до 12 лет — бесплатно, с 12 до 14 — 50 рублей. В 50 рублей обойдется провоз велосипеда.

Паром старенький, зато виды (а заодно и вайбы) практически лазурнобережные.

3. С левой стороны по ходу движения виден островок с деревьями. За ними располагается краснокирпичный водозабор XIX века, снабжавший водой заречную часть Казани и пороховой завод. До появления Куйбышевского водохранилища находился на незатопляемой территории. Неподалеку — более поздний водозабор белого цвета. С 2015 года обоим объектам присвоен статус памятников.

4. Казань исторически была городом, «отвернувшимся от Волги», а верхнеуслонцы, напротив, традиционно волжский народ. Одной из основных их задач в дореволюционные времена, да и позже, была, конечно, переправа. Сначала на веслах и под парусом, потом появились буксирные пароходы. Занятие это в те времена было посложнее, поскольку у Волги здесь было сильное течение.

5. На Площади капитанов можно отдохнуть перед подъемом, а еще лучше — размяться.

6. Не то, чтобы мы придираемся, но навигация «тропы» - только русскоязычная. Навигационные камни - первые элементы благоустройства ВП, скоро должны появиться информационные стенды, обозначения на деревьях и др.

7. Немного поднимаемся, поворачиваем на пешеходном переходе направо и снова вверх по улице Советской.

Первый «объект культурного наследия» - краеведческий музей по правой стороне улицы. Гид показывает старые фотографии с изображениями Верхнего Услона до эпохи Куйбышевского водохранилища: еще не затопленные улицы, верхнеуслонскую гордость – пароход «Волгарь», перевозивший пассажиров с одного берега на другой, старую переправу, находившуюся, разумеется, в другом месте.

8. После музея направляемся к Свято-Николо-Ильинской церкви, обсаженной каштанами. Построена она была в 1833 на месте сгоревшей деревянной. Тут же стояла часовня, выстроенная правнуком княгини Дарьи Меншиковой, жены опального Александра Меншикова. Последний проплывал здесь в 1728 году по пути в сибирскую ссылку. Часовня появилась в 1863 году на могиле Дарьи Михайловны и была разрушена в советские годы. Осталась только плита над могилой Меншиковой — благодаря местному священнику, который перенес ее в ограду церкви.

9. Повернуть бы Ильича на 90 градусов — и вполне сошел бы за волонтера «Волжской тропы», указывающего ту самую «верную дорогу».

10. Затяжной подъем по Советской должен, по логике, закончиться чем-то постсоветским, но нет. Вперед, по Волжской (Сен-)Тропе!

11. На вершине горы Соколка хорошо видно, как Волга поворачивает на юг. Впрочем, как говорит нам местный житель, «Волга была в 60-е, 90-е годы, а сейчас не Волга, а болото». Потому как цветет.

12. Внизу — карстовое озеро без названия. Сейчас оно облагорожено, есть небольшая набережная, а в самом водоеме, как говорит нам все тот же верхнеуслонец, водятся карасики: «Еще маленькие, поэтому не ловим!»

13. Арка, установленная по просьбе правительства Чехии в 2012 году в память о белочехах, павших во время Гражданской войны. Местность испещрена оврагами — заросшими траншеями тех времен. Место высокое и стратегическое, за обладание им шла борьба. Кое-где встречаются основания со штырями под морские пушки.

14. Местность усеяна еще и крестами и поминальными плитами, но захоронения, скажем так, неверифицированные. Как говорит экскурсовод, это проявления народной памяти - «кто как хочет, так и ставит».

15. Спускаемся к Печищам. Год назад, сообщают местные, «вообще воды не было». В этом году с уровнем реки получше, но мели с высоты все равно просматриваются.

Купаться здесь не стоит, потому что, как утверждает фотограф «Татар-информа» Михаил Захаров, «каменюки на дне» и фарватер проходит буквально в 50-ти метрах. Купальные принадлежности можно с собой не брать.

16. Печищинский геологический разрез появился примерно в одно время с Уральскими горами. Представляет собой слоеный пирог отложений, в которых раньше можно было найти моллюсков, остатки доисторических животных, растения. «Сейчас уже не найдешь, потому что все исследовано геологами, в том числе Казанского университета. Но все это можно увидеть в музее», - сообщает гид.

Из отложений добывали известняк, который использовался для строительства зданий в Казани ( в том числе Кремля), а также Свияжского монастыря.

17. «Еще одним занятием местных жителей было получение негашеной извести. Они брали известняк и обжигали его с помощью специальных химических процессов. Для этого здесь построили более двадцати печей. Одна из них сохранилась. Она уже более современная, газогенераторная, такие появились в конце XIX века. Сейчас это памятник архитектуры, он находится под защитой», - продолжает гид.

18. Следующая цель похода — мукомольная фабрика с паровой мельницей торгового дома «И.П. Оконишников и сыновья». Для ее достижения нужно подняться от берега по маленькой тропе, перейдя по пути железный мостик.

Закрыли фабрику, а точнее хлебозавод, который работал на ее месте, лишь несколько лет назад. Говорят, здесь делали лучшую муку в Татарстане - «современные мельницы так не могут». Проблема, поясняет Захаров, в том, что балки в здании деревянные, а современное оборудование дает вибрацию, ослабляющую конструктив.

19. На территории бывшей фабрики находится музей Янки Купалы. Экспозиция его, однако, гораздо шире — она в целом про историю, географию, быт, производства этой местности.

20. Обратный путь немного отличается - подъем с другой стороны березовой рощи. Нужно отметить, что ходить в этот поход стоит в сухую погоду. Подниматься и спускаться в дождь по глинистой почве было бы гораздо тяжелее.

«Волжская тропа» представляет собой новый проект пешеходного туристического маршрута по Татарстану вдоль Волги от границы с Чувашией до границы с Ульяновской областью. Проходит он в основном по правому высокому берегу реки. Протяженность основного трека — 284 км, с круговыми и радиальными маршрутами — 360 км.

Тропа затрагивает четыре муниципальных района Татарстана: Зеленодольский, Верхнеуслонский, Камскоустьинский и Тетюшский, кроме того, есть отдельный участок по Казани. По ходу тропы путешественники обнаруживают 26 особо охраняемых природных территорий, а также больше ста объектов культурного наследия, памятников истории и музеев. Автор идеи тропы - краевед и путешественник Тимур Циунчук.

Проект подразумевает две очереди реализации. В первую вошли Верхнеуслонский район от Макарьевского монастыря до села Ключищи и Камскоустьинский район от поселка Антоновка до Камского Устья. На этих участках будут установлены приюты и навесы, как для кратковременных остановок, так и для ночевок, а также элементы навигации. Труднодоступные места будут оборудованы гравийной отсыпкой. Кроме того, будут построены лестницы, в том числе грунтовые. Сроки благоустройства первой очереди - 2024 год.

Когда появился проект, появилось и сообщество Хранителей тропы - неравнодушных людей, любящих природу и пешие походы. Периодически они устраивают мероприятия по сбору мусора на тропе, а также учатся тропостроению и создают на спусках и подъемах грунтовые лестницы. Чтобы вступить в сообщество, нужно заполнить заявку на сайте ВП.

Помимо сайта для удобства путешественников создано мобильное приложение «Волжская тропа» с точным навигатором и справочником по достопримечательностям и природным объектам. Обозначены также точки входа на тропу, автомобильные парковки, остановки, магазины, кафе, железнодорожные и речные вокзалы.

Фотографии © Михаила Захарова / «Татар-информ»