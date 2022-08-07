Шок-контент и душевный вояж в Альметьевск: как Знарок меняет «Ак Барс» до неузнаваемости

Традиционная поездка «Ак Барса» в Альметьевск вышла во многом необычной. Некогда дружеские «покатушки на льду» завершились разгромом «Нефтяника», а игра «барсов» претерпела большие изменения. Подробнее — в материале спортивной редакции «Татар-информа».

Знарок не пощадил «Нефтяник» Фото: ak-bars.ru

Скромность Знарка?

«Пока трудно, потому что мы проводили первую игру за лето. Еще «тяжёленькие» – нагрузочный период не закончился, но в целом, вроде бы, неплохо. Хотя всё равно есть нюансы, которые нужно подтягивать», - скромничал после матча Олег Знарок.

С другой стороны, возможно, наставнику «Ак Барса» могли не сказать, что за долгие годы традиционных «покатушек» в Альметьевск местному «Нефтянику» не разу не прилетал столь ощутимый разгром (1:6).

«Барсы» накануне попросту раздавили свой фарм-клуб из ВХЛ, показав товар лицом в первой же контрольной игре межсезонья. Понятно, что соперник из другой весовой категории и по первому матчу делать выводы не принято, но мы все же рискнем обозначить главные, на наш взгляд, впечатления от встречи.



Прежде всего, «Ак Барс» кардинально изменился в атаке. Появилась мысль, интересные передачи, а скорость несколько упала по сравнению с прошлыми сезонами. Но, во-первых, это логично при комбинационном стиле. А во-вторых, команда сейчас под предсезонными нагрузками и больших скоростей ждать вообще наивно.

Три года в «Ак Барсе» не могли наладить игру в большинстве

Также бросаются в глаза действия команды при реализации лишнего. С поправкой на уровень соперника, но все же кажется, что игра в большинстве с колёс у Знарка уже смотрится лучше, чем у Квартальнова за три года. А ведь те же Кагарлицкий и Галиев играли поиграли и у Дмитрия Вячеславовича.

К слову о Галиеве. Как мы уже писали, он может цементировать игру второго звена за счет своей универсальности. Вчера на его счету была лишь одна голевая передача, но практически всю игру своей тройки в равных составах вел Станислав. Будь удача на его стороне, очков бы он набрал больше. Также Галиев отлично вписан в игру первой спецбригады большинства, по рисунку розыгрышей шайбы видно, что партнеры ищут именно 22-го номера передачами для завершающего броска.

Галиев играет важную роль в обновленном «Ак Барсе» Фото: ak-bars.ru

Вчера голы в большинстве забил Радулов, расторопно действуя на чужом пятачке. В такой манере он работал и в НХЛ. А после такой школы действовать в КХЛ (а тем более против команды ВХЛ) совсем не сложно. Впрочем, Знарок ждет от своей главной звезды большего.

«Трудно что-то сказать, ребята находятся под нагрузкой. Я думаю, он может играть ещё лучше, и мы ждём этого. В целом их звено неплохо играло, в большинстве забили два гола, но могут еще лучше.

Да, он и в НХЛ играл под воротами, у нас есть Вадик Шипачев, который может хорошо разыграть шайбу. Но есть варианты, когда они могут меняться местами. Есть в целом взаимозаменяемость, радует, что у них много вариантов – ребята творческие, дай бог, чтобы все шло хорошо», - объяснил после игры наставник «Ак Барса».

Знарок не тасует звенья и создает четкую структуру команды «1+2+1»

Все это было бы невозможно без сыгранности звеньев. Со времен первой двусторонки и открытой тренировки Знарок не тасует тройки. Об этом нам сообщил один из лидеров «Ак Барса», интервью с которым вы прочтете на «Татар-информе» на следующей неделе. Именно стабильности «линий» не хватало тому же Квартальнову, чтобы пробиться наконец к серьезному тренерскому трофею в своей карьере. Знарок прямо сейчас показывает, как надо строить команду.

Знарок показывает, как надо быстро строить команду Фото: ak-bars.ru

Уже на данный момент очевидно, что новый главный тренер строит команду по схеме «1+2+1». То есть, в «Ак Барсе» будет убойное звено Кагарлицкий - Шипачев - Радулов с добавлением Галиева в большинстве. Также подразумеваются умеренно атакующие тройки Семенова и Галимова, а также сдерживающее звено, в котором будут играть Глухов и Лукоянов (с третьим игроком «линии» пока непонятно), когда восстановятся от травмы. При прошлом тренере понимания комплектования троек «Ак Барса» не было ни у кого, порой даже к матчам плей-офф.

Олег Знарок пытается найти место в составе для Панюкова, но с Зариповым звено Галимова сильнее

В Альметьевске тренер сделал лишь одно заметное изменение. Попробовал Панюкова в третьем звене и усилил экспериментальную связку Воронков - Хованов самим Данисом Зариповым. Логика этом решении есть. Олег Знарок явно ищет место для Панюкова, поскольку его прибывание в основном составе под большим вопросом. Особенно, когда будут готовы играть главные «терминаторы» «Ак Барса» - Глухов и Лукоянов. Вчера специалист попробовал Панюкова с качественными партнерами и дал пару смен в большинстве.

Казалось бы, «гол+пас» Панюкова показывают, что форвард использовал свой шанс. Но давайте честно, в его результативных действиях больше заслуг Галимова и Тарасова. В первом эпизоде Кирилл не реализовал момент, а Галимов исполнил довольно сложное добивание с дальнего пятачка. А во втором случае Панюков замыкал в пустые ворота после шикарной передачи Тарасова. И случилось все это уже в третьем периоде, когда «Нефтяник» откровенно поплыл.

Галимов и Тарасов помогли Панюкову набрать очки Фото: ak-bars.ru

Кстати, Галимов по вчерашнему матчу понравился многим. Показалось, что Артем повзрослел и готов закончить со статусом «перспективного». Но окончательно это будет понятно не раньше старта официальных матчах. В прошлые годы Галимов частенько особо выделялся именно в предсезонных турнирах.

Зарипова хватает на весь матч даже под нагрузками, вопрос с его капитанством, по сути, решен

По двусторонней игре в начале сборов тройка Галимова с Зариповым выглядела сильнее. Да и вчера капитан соорудил неплохие шансы Воронкову, а в большинстве отметился фирменной диагональю, которую не реализовал партнер. Интересно, что Квартальнов любил сажать в запас Зарипова в третьих периодах, а у Знарка Даниса хватает на весь матч, да еще и под нагрузками. И главное, капитанскую повязку «Легенды-25» под вопрос никто в команде и не ставит.

«Он единственный аксакал у нас, заслуживает этого, и в раздевалке чувствуется это. Наверное, так и сделаем», - сказал Знарок.

Вчера Данису Зарипову пришлось еще и отрабатывать за молодого, но растренированного «блудного сына» Александра Хованова. Молодой воспитанник татарстанского хоккея так и не смог убедить никого в НХЛ в своей исключительности, и форвард вернулся зализывать раны в логово «барсов».

Данис Зарипов в порядке и будет капитаном «Ак Барса» Фото: ak-bars.ru

Никакой Хованов и убедительный прорыв Токранова

Изначально Хованова объявляли, как нового игрока «Барса». Но, видимо, в первой команде нашлись силы, которые попросили дать «новичку» шанс. Ничего хорошего из этого не вышло. Александр запомнился необязательным удалением и «обрезом» в своей зоне, который чуть не подарил «Нефтянику» вторую шайбу.

«В какой форме он сейчас находится? Пока ни в какой. Только приехал и не проходил с нами все этапы, но мы даём ему возможность проявить себя. А как дальше будет ­– зависит от него», - еще довольно дипломатично ответил Знарок на вопрос СМИ.

Если уж мы перешли на персоналии, то коротко остановимся и на других игроков «Ак Барса». В отличной форме находится Василий Токранов. На данный момент именно его Знарок видит игроком первой пары с главной примой линии обороны Вячеславом Войновым. Про двукратного обладателя Кубка Стэнли все всё знают. Например, на фоне вчерашней игры он выглядел попросту хоккеистом с другой планеты.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Войнов – самый ценный новичок «Ак Барса» Фото: ak-bars.ru

«Пока они вот так тренируются, мы пробовали несколько вариантов и решили, что к этим нападающим нужна пара таких людей, которые могут подключиться к атаке – как Славка Войнов, Вася Токранов. И взаимопонимание у них хорошее», - заявил Знарок после игры.

Токранов действительно приятно удивил. Кажется, за время выступлений в СКА он стал еще сильнее, чем был в чемпионском «Ак Барсе» 2018-го года, когда был самым результативным игроком обороны в команде Билялетдинова. Василий показывает высокий уровень передач и умный выход из обороны в атаку. И все это не в ущерб чисто защитным обязанностям.

Что надо сделать Воронкову, чтобы играть заметную роль в команде Знарка

Сегодня мы не лучшим образом охарактеризовали игру Хованова, но забыли про Воронкова. Последний хорошо отрабатывал в обороне, лез под кожу не самым сильным физически игрокам «Нефтяника», а в атаке ничем особым не запомнился. Зато подрался. Но Знарку явно нужно другое.

Знарку нужны не драки, а игроки, которые умеют играть в хоккей Фото: ak-bars.ru

– За «Нефтяник» играл воспитанник «Ак Барса» Адель Булатов, он пытался сцепиться с Динаром Хафизуллиным, подрался с Дмитрием Воронковым.

– Вы извините, я пока не знаю, какие воспитанники «Ак Барса» играли в той команде, я своих-то пока ещё не всех запомнил.

– Таким образом возможно привлечь ваше внимание?

– Подраться? Нет, конечно. Зачем мне драки? Нужны хоккеисты, которые умеют играть в хоккей, создавать что-то креативное. Так бы запомнился, а дракой – смысла нет.

Понятно, что тренер отвечал на вопрос про Булатова. Но очевидно, что Воронкову стоит примерить эти слова на себя, если он хочет иметь будущее в «Ак Барсе» Олега Знарка.

Душевная поездка в Альметьевск и очереди к Зарипову с Билялетдиновым

В целом поездка «Ак Барса» в Альметьевск прошла на традиционно высоком душевном уровне. В пятницу корреспондент «Татар-информа» вместе с командой посетил буровую и АЗС, где прибытие звезд «Ак Барса» стало большим праздником для простых работяг. При этом и самим хоккеистам было полезно увидеть, насколько тяжелым может быть труд, дабы не жаловаться на свою долю.



А в день игры хоккеисты посетили биологический класс местной гимназии и Центр хоккейной подготовки «Нефтяник», где пообщались с юными хоккеистами. А также занимались растениеводством, высадив целую алею деревьев. Особенно усердствовали, к слову, Олег Знарок и Зинэтула Билялетдинов.

И вот что интересно. «Ак Барс» подписал звезд масштаба Радулова, Войнова, Знарка (ну и Шипачева), а очереди «на пообщаться» возникали вокруг Даниса Зарипова и Зинэтулы Билялетдинова, который также приехал в Альметьевск с командой в новом статусе советника.

Наверное, толику горечи от визита «Ак Барса» ощутили лишь самые фанатичные болельщики «Нефтяника». Все же так жестко от «барсов» в традиционных летних матчах «Нефтяник» никогда не получал. Олега Знарка явно не уведомили об особом дружеском статусе поединка.

– Что значит «по-дружески»? Вничью сыграть, для зрителей? Во-первых, им нужно готовиться, во-вторых, нам. Наверное, соперник сделает выводы после этого матч, и мы тоже. Дружеские игры можно проводить в середине сезона ­– приехать на буровую, сыграть для болельщиков со счётом 10:10, пробить буллиты, устроить такое новогоднее шоу. А сейчас обе команды готовятся к сезону, - возмущался после игры Знарок.