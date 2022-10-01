Шойгу: Женщин в рамках частичной мобилизации призывать не будут

Женщин в рамках объявленной в России частичной мобилизации призывать не будут. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу во время проверки хода подготовки и условий размещения мобилизованных, передает РИА Новости.

«Нет. Этого не было и в планах на будущее. Мы не собираемся призывать женщин», — сказал руководитель военного ведомства журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Министр обороны вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Московской области Андреем Воробьевым проинспектировал места размещения мобилизованных на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот» и учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в подмосковной Кубинке.

Частичную мобилизацию в стране Президент России Владимир Путин объявил 21 сентября. Позднее глава государства раскритиковал отдельные действия военкоматов, сочтя их неправомерными. Инициированная российским лидером специальная военная операция на Украине проходит с 24 февраля этого года.