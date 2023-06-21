Шойгу заявил о начале решающего момента в судьбе России

Для России наступил решающий момент, когда определяется ее будущее, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений. Он вновь подчеркнул, что страны Запада развернули против России войну, в которую входят не только «бесконечные санкции», но и провоцирование конфликтов в сопредельных государствах.

«Товарищи офицеры, вы завершили обучение в исключительно ответственное для страны время, когда решается судьба нашей Родины, определяется ее геополитическое будущее», – цитирует Шойгу РИА Новости.

Так называемый «коллективный Запад» стремится сломить Россию, оказывая огромную военную помощь киевскому режиму, добавил он. Обращаясь к выпускникам, Шойгу призвал их внедрять в боевую подготовку опыт специальной военной операции.

Напомним, что также во встрече принимает участие Президент Владимир Путин. В своем выступлении он назвал развитие ядерной триады важнейшей задачей в совершенствовании Вооруженных сил РФ.