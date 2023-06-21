Путин: Россия продолжит развитие ядерной триады

Развитие ядерной триады – это важнейшая задача в совершенствовании Вооруженных сил РФ, заявил Президент России Владимир Путин. Это ключевая гарантия безопасности страны и глобальной стабильности, отметил он на встрече с выпускниками военных вузов . Трансляцию проводит телеграм-канал Кремля.

«Уже около половины частей и соединений роты специального назначения оснащены комплексами „Ярс“. Проводится перевооружение войск на современные ракеты с гиперзвуковой боевой частью „Аванград“», — сказал российский лидер.

Он также сообщил, что скоро на боевое дежурство заступят первые пусковые комплексы «Сармат» с новейшей тяжелой ракетой. Путин подчеркнул, что Правительство России также продолжит оперативно поставлять российским войскам ударные беспилотники.