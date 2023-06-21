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Путин: Россия продолжит развитие ядерной триады
Развитие ядерной триады – это важнейшая задача в совершенствовании Вооруженных сил РФ, заявил Президент России Владимир Путин. Это ключевая гарантия безопасности страны и глобальной стабильности, отметил он на встрече с выпускниками военных вузов . Трансляцию проводит телеграм-канал Кремля.
«Уже около половины частей и соединений роты специального назначения оснащены комплексами „Ярс“. Проводится перевооружение войск на современные ракеты с гиперзвуковой боевой частью „Аванград“», — сказал российский лидер.
Он также сообщил, что скоро на боевое дежурство заступят первые пусковые комплексы «Сармат» с новейшей тяжелой ракетой. Путин подчеркнул, что Правительство России также продолжит оперативно поставлять российским войскам ударные беспилотники.
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