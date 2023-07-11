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Руc Тат
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Политика 11 июля 2023 19:01

Шойгу заявил, что ВСУ потеряли более 26 тыс. бойцов за время контрнаступления

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С 4 июня потери Украина потеряла более 26 тыс. бойцов. При этом ей не удалось достичь своей цели ни на одном направлении контрнаступления. Об этом заявил журналистам глава Минобороны России Сергей Шойгу.

«В целом, ни на одном из направлений противник своих целей не достиг», — цитирует министра ТАСС.

По его словам, за это время российские военные уничтожили свыше 1,2 тыс. танков ВСУ, включая 17 немецких Leopard.

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