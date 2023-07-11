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Шойгу: Российские военные уничтожили более 1,2 тыс. танков ВСУ с 4 июня
С 4 июня российские военные уничтожили свыше 1,2 тыс. танков ВСУ, включая 17 немецких Leopard. Об этом со ссылкой на главу Минобороны России Сергея Шойгу сообщает ТАСС.
«Уничтожены 21 самолет, 5 вертолетов, 1 244 танка и другие боевые бронированные машины. В их числе 17 немецких танков Leopard, 5 французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП "Брэдли"», — перечислил министр.
Он добавил, что среди потерь ВСУ за это время 914 единиц специальной военной автомобильной техники, два ЗРК, 25 боевых машин реактивных систем залпового огня. Однако основной урон пришелся на артиллерию — уничтожено 403 орудия полевой артиллерии и минометов.
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