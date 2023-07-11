news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Политика 11 июля 2023 18:41

Шойгу: Российские военные уничтожили более 1,2 тыс. танков ВСУ с 4 июня

Скопировать ссылку
news_top_970_100

С 4 июня российские военные уничтожили свыше 1,2 тыс. танков ВСУ, включая 17 немецких Leopard. Об этом со ссылкой на главу Минобороны России Сергея Шойгу сообщает ТАСС.

«Уничтожены 21 самолет, 5 вертолетов, 1 244 танка и другие боевые бронированные машины. В их числе 17 немецких танков Leopard, 5 французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП "Брэдли"», — перечислил министр.

Он добавил, что среди потерь ВСУ за это время 914 единиц специальной военной автомобильной техники, два ЗРК, 25 боевых машин реактивных систем залпового огня. Однако основной урон пришелся на артиллерию — уничтожено 403 орудия полевой артиллерии и минометов.

#Сергей Шойгу #спецоперация #потери
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное