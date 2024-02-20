Шойгу заявил, что ВСУ бросили в Авдеевке много раненых и оружия

При бегстве из Авдеевки ВСУ оставили в городе много раненых, а также бросили технику и оружие. Об этом на встрече с Президентом России Владимиром Путиным заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

«Противник, уходя, наоставлял много пленных, много раненых. То, что касается этих пленных, они же становились ранеными, потому что просто не в состоянии были уйти», — цитирует его ТАСС.

По словам министра, украинские военные оставили личное оружие, переносные зенитные ракетные комплексы, противотанковых управляемых ракет и других вооружений.

Сейчас в городе продолжается работа по разминированию. Однако из-за бегства ВСУ не успели специально заминировать какие-либо объекты. Президент уверен в том, что это было именно хаотичное бегство, а приказ от отступлении прозвучал уже тогда, когда украинские бойцы выходили из Авдеевки.