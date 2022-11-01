Шойгу заявил, что все недостатки в работе военкоматов устранены

300 тыс. человек призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации, все недостатки, которые были выявлены на начальном этапе в деятельности военкоматов, устранены. Об этом заявил глава Минобороны Сергей Шойгу, передает ТАСС.

«Нами были приняты экстренные меры по улучшению организации их работы. Это принесло свои результаты. Все регионы направили в воинские части установленное количество мобилизованных», – сказал руководитель оборонного ведомства на селекторном совещании.

Он признал, что «на начальном этапе имели место недостатки в деятельности военных комиссариатов». Шойгу напомнил, что 29 октября Генштаб заявил о завершении призыва граждан по частичной мобилизации.

Ранее на встрече с главой российского Минобороны Президент Владимир Путин поручил модернизировать систему работы военкоматов с учетом всех выявленных ошибок.