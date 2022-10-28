Путин поручил модернизировать систему работы военкоматов

Всю систему работы военкоматов в России нужно модернизировать с учетом всех выявленных ошибок, заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой российского Минобороны Сергеем Шойгу. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вы сами отметили, что на первом этапе были определенные проблемы, сложности, это было неизбежно, имея в виду, что давно в нашей стране подобных мероприятий не проводилось. Но тем не менее нужно сделать необходимые выводы, модернизировать всю систему работы военкоматов», – сказал глава государства.

Шойгу доложил Путину о том, что частичная мобилизация успешно завершена. Указ о призыве в Вооруженные силы РФ граждан с военным опытом, находящихся в запасе, российский лидер подписал 21 сентября.