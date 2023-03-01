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Политика 1 марта 2023 20:38

Шойгу утвердил порядок обеспечения добровольцев оружием и техникой

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу утвердил порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением и материально-техническими средствами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на приказ главы военного ведомства.

Ранее стало известно, что обеспечение добровольческих формирований вооружением, техникой, вещевым имуществом и продовольствием будет закреплено за Министерством обороны.

Порядок обеспечения добровольцев перестанет отличаться от порядка обеспечения обычных военнослужащих. Имущество будет передаваться соответствующими службами воинских частей, которым приданы добровольческие формирования.

Отмечалось, что после вступления приказа в силу инвентарное имущество не будет переходить в личную собственность добровольцев, его потребуется сдавать на вещевой склад воинской части. Помимо прочего, добровольцам придется за него нести материальную ответственность.

#минобороны рф #спецоперация на Украине
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