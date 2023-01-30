Минобороны возьмет на себя обеспечение добровольцев оружием и вещами – приказ Шойгу

Обеспечение добровольческих формирований вооружением, техникой, вещевым имуществом и продовольствием будет закреплено за Министерством обороны РФ. Кроме того, ведомство будет отвечать за оказание им медпомощи, передает РИА Новости со ссылкой на проект приказа министра обороны Сергея Шойгу.

Теперь обеспечение добровольцев всем необходимым будет проходить в том же порядке, что установлен для Вооруженных сил России. Имущество будет передаваться соответствующими службами воинских частей, которым приданы добровольческие формирования.

Кроме того, после вступления в силу приказа инвентарное имущество не будет переходить в личную собственность добровольцев и подлежит сдаче на вещевой склад воинской части. Добровольцы будут нести материальную ответственность за него.

Медпомощь им должна оказываться в «военно-медицинских подразделениях, частях и организациях», также предусмотрена эвакуация добровольцев самолетами и вертолетами ВКС России в лечебные учреждения при необходимости.

Отмечается, что проект приказа вступит в силу с момента издания, дополнительных средств на его реализацию не потребуется.