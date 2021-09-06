Шойгу уточнил, где в Сибири могут быть созданы новые города

Новые города в Сибири могут появиться между Братском и Красноярском, а также в районе Канска и Лесосибирска. В первом из них планируется создание кластера «Медь и электротехника», а во втором — «Лес и строительные материалы». Об этом в интвервью РБК заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

«Например, между Братском и Красноярском может быть создан промышленный центр с привлекательной экономикой и долгосрочным потенциалом роста „Медь и электротехника“, — объяснил глава оборонного ведомства. — Там есть все возможности не только для добычи, но и глубокой переработки меди и различных редкоземельных металлов для последующего производства отечественной продукции с высокой добавленной стоимостью».

Помимо этого, в этом же месте может быть создан кластер «Алюминиевая долина», где будет производиться продукция с высоким переделом по переработке алюминия.

Второй город — в районе Канска — будет нацелен на углехимическое производство пластика из неликвидного сырья.

«Вокруг Лесосибирска имеется достаточный потенциал для создания кластера „Лес и строительные материалы“ с высокой долей продукции верхних переделов и привлекательной экономикой», — подчеркнул Шойгу.

В конце августа министр заявил, что при объединении Владивостока с городом Артемом на Дальнем Востоке возможно создание первого города-миллионника, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ». Кроме того, он полагает, что на территории Сибири необходимо строительство трех—пяти крупных городов с населением от 300 тыс. до 1 млн человек. При этом каждый из них должен быть ориентирован на определенную сферу деятельности.

Президент России Владимир Путин поручил проработать соответствующие предложения по развитию региона.