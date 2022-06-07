Шойгу сообщил о восстановлении железнодорожных участков от РФ до Крыма

На шести железнодорожных участках восстановлено сообщение между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Об этом сообщает РИА Новости.

«Совместными усилиями Министерства обороны России и АО „Российские железные дороги“ созданы условия для возобновления полноценного движения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом на 6 железнодорожных участках», — сказал министр.

По его словам, в Мариуполь, Бердянск и Херсон уже начали переправлять грузы, всего удалось восстановить около 1 200 км железнодорожного полотна.

Также возобновилось автомобильное сообщение из России по материковой части в Крым. Шойгу подчеркнул, что министерство смогло также обеспечить беспрепятственную подачу воды по Северо-Крымскому каналу.

Напомним, утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по защите Донбасса.