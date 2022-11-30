Шойгу сообщил о тестировании новых способов применения артиллерии в спецоперации

В ходе спецоперации российские военные тестируют новые способы применения ракетных войск и артиллерии, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, это позволяет повысить эффективность поражения иностранных реактивных систем.

«Эффективное огневое поражение противника – важная составляющая успеха боевых действий. Значительная роль в этом отводится ракетным войскам и артиллерии», – подчеркнул он на заседании коллегии военного ведомства.

Прежде всего это касается использования разведывательно-ударных огневых комплексов, включающих в себя беспилотные летательные аппараты, а также современные и перспективные образцы вооружения, пояснил министр.

«Совершенствуется контрбатарейная борьба как одна из основных задач огневого поражения противника. К ее выполнению привлечены дальнобойные реактивные артиллерийские системы «Торнадо-С» и артиллерийские системы большой мощности «Малка»», – сказал Шойгу, добавив, что это позволяет эффективно поражать иностранные реактивные и артиллерийские системы.

Напомним, ранее Шойгу предложил применять в спецоперации новые «перспективные вооружения», а также сообщил, что в 2023 году объем финансирования гособоронзаказа с учетом спецоперации увеличится в 1,5 раза.