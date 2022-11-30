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Ру Тат
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Политика
30 ноября 2022  12:55

Шойгу предложил применять в спецоперации новые «перспективные вооружения»

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В рамках военной спецоперации на Украине необходимо применять перспективные системы вооружения. С таким предложением министр обороны РФ Сергей Шойгу выступил на заседании коллегии военного ведомства.

«Необходимо продолжить модернизацию и создание перспективных систем с последующим применением их в ходе специальной военной операции», – цитирует его РИА Новости.

Шойгу также сообщил, что объем финансирования гособоронзаказа в 2023 увеличится в 1,5 раза, причем особое внимание планируется уделить капитальному строительству в интересах ядерных сил.

 

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