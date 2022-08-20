Польша пригрозила России ответом НАТО за размещение «Кинжалов» в Калининграде

В ответ на размещение Россией гиперзвуковых ракет «Кинжал» в Калининградской области Польша может обратиться в НАТО и предпринять ответные шаги, заявил замминистра обороны страны Войцех Скуркевич. Действия российских властей он назвал угрожающими.

«Как государство на восточном фланге НАТО, мы полностью осознаем угрозу, и наши действия будут адекватны действиям, которые предпринимает Россия», — цитирует его агентство РАР.

При возникновении реальной угрозы автоматически будет задействована 5-я статья Устава НАТО, где фигурирует формула «один за всех и все за одного», добавил он. Статья подразумевает, что нападение на одно государство участника альянса равноценно нападению на все страны альянса.

Он подчеркнул, что сотрудничество в рамках НАТО — «основа для обеспечения безопасности Польши». «Эти гарантии были и остаются в силе, и обязательства в этом отношении четко констатируют наши партнеры: отдельные члены Североатлантического альянса, а также Президент США Джо Байден», — добавил польский замминистра обороны.

Ранее российское Минобороны сообщило о переброске трех самолетов МиГ-31, оснащенных гиперзвуковым авиационным комплексом «Кинжал», на аэродром Калининградской области в рамках мероприятий стратегического сдерживания.