Шойгу: Россия внедрит новые способы ведения боевых действий

Вооруженные силы России внедрят новые способы ведения боевых действий для адаптации к современным условиям. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства, сообщает РИА Новости.

Глава Минобороны отметил, что работа нацелена прежде всего на дальнейшее развитие армии и флота и обеспечение их современным вооружением.

«Кроме того, внедрение новых способов ведения боевых действий позволит лучше адаптировать войска к современным условиям вооруженного противоборства», — сказал он.

В частности, по словам руководителя военного ведомства, развитие систем связи в войсках происходит с использованием передовых телекоммуникационных технологий, включая искусственный интеллект.

По данным Шойгу, Южный военный округ в этом году получит более 3 тыс. единиц вооружений и техники, в регионе введут в эксплуатацию около 170 объектов военной инфраструктуры. В свою очередь на Северный флот направят более 500 единиц вооружения, а потенциал его береговых войск повысится в полтора раза.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Позднее Роскомнадзор потребовал от СМИ при освещении операции пользоваться информацией лишь из российских официальных источников. Кроме того, был принят закон о наказании до 15 лет лишения свободы за информацию о действиях ВС РФ, признанную недостоверной.