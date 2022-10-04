Шойгу рассказал, куда отправятся военнослужащие по призыву

Военнослужащие по призыву будут направлены в подразделения, не задействованные в специальной военной операции, сообщил сегодня министр обороны Сергей Шойгу. При этом он подчеркнул, что все военнослужащие по призыву, закончившие и заканчивающие службу, вернутся домой.

«Все условия для качественного проведения призыва созданы. Военные комиссариаты полностью обеспечены медицинским имуществом, в том числе средствами индивидуальной защиты и тест-системами для выявления коронавирусной инфекции», – сказал министр обороны.

Он также поручил командующим своевременно увольнять в запас всех, кто завершил военную службу, и ставить их на воинский учет по месту жительства, сообщается в телеграм-канале военного ведомства.

С 21 сентября по указу Президента России Владимира Путина в стране объявлена частичная мобилизация. Призвать для службы в зоне СВО планируется 300 тыс. резервистов, 200 тыс. из них уже мобилизовали, сообщил сегодня Шойгу.