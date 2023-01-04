Шойгу рассказал, куда отправится фрегат «Адмирал Горшков» с гиперзвуковыми «Цирконами»

Российский фрегат «Адмирал Горшков», который сегодня Президент Владимир Путин приказал отправить на боевую службу, отправится в поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе церемонии выхода фрегата на боевую службу. Тезисы выступления министра опубликовало Минобороны РФ.

Фрегат оснащен гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и крылатыми ракетами «Калибр». «Основные усилия во время похода будут сосредоточены на противодействии угрозам России, совместном с дружественными странами поддержании регионального мира и стабильности», – сказал Шойгу.

Министр добавил, что в ходе учений и тренировок будут отрабатываться действия экипажа фрегата по применению гиперзвукового оружия и крылатых ракет большой дальности в различных условиях обстановки. «Циркон» может гарантированно преодолевать любые современные и перспективные системы ПВО-ПРО, подчеркнул он.

Напомним, ранее Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии выхода на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков». О начале серийного выпуска гиперзвуковых ракет «Циркон» Шойгу сообщал в августе 2022 года.