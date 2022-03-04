Шойгу рассказал генсеку ООН о причинах начала спецоперации на Украине

Россия развернула специальную военную операцию на Украине из-за невыполнения Минских соглашений, а также резкого обострения ситуации в Донбассе. При этом переговоры по мирному урегулированию конфликта не дали никаких результатов, заявил в беседе с генсеком ООН Антониу Гутерришем глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Они были вызваны тем, что руководство Украины на протяжении восьми лет отказывалось выполнять Минские соглашения, поощряло вхождение во все властные структуры националистов и неонацистов, а в последнее время резко активизировало обстрелы мирного населения Донбасса», — цитирует Шойгу пресс-служба Минобороны.

Министр подчеркнул, что попытки мирного урегулирования так и не сдвинулись с мертвой точки. К тому же ситуация обостряется США и странами Запада, которые вместо призывов прекратить геноцид «начали накачивать Украину оружием и боеприпасами, подготавливая ее к разрешению конфликта силовым путем».

«Смыслом существования Украины стало враждебное противодействие России, стараниями Запада она превратилась в территорию, с которой исходит серьезная угроза безопасности России», — заметил он.

21 февраля Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Позднее народные республики обратились к РФ за помощью в отражении агрессии Украины. 24 февраля Путин объявил о старте специальной военной операции по защите Донбасса.