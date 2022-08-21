Шойгу: Ракета «Кинжал» трижды применялась во время спецоперации на Украине

В ходе специальной военной операции на Украине российские войска трижды применяли новейшую гиперзвуковую ракету «Кинжал». Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия 1».

«Она (ракета „Кинжал“ — прим. Т-и) применялась у нас во время специальной военной операции трижды. И трижды показала свои блестящие характеристики. Характеристики, которых не имеет ни одна подобная ракета в мире», — подчеркнул руководитель военного ведомства.

По словам Шойгу, «Кинжалы» используются для нанесения ударов по особо важным целям. Кроме того, он добавил, что эта ракета способна развивать скорость более чем в 10 Махов (скоростей звука) и менять по пути следования траекторию «как в вертикальных, так и в горизонтальных плоскостях», из-за чего ее фактически невозможно сбить.

Гиперзвуковая ракета «Кинжал» представляет собой воздушную версию квазибаллистической ракеты 9М723 оперативно‐тактического ракетного комплекса «Искандер». Ее скорость увеличивается за счет запуска с самолета. Растет и дальность полета — до 1,5 тыс. километров и более с 500 километров при наземном пуске.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля этого года. Страны Запада в ответ начали ужесточать санкции против России и оказывать различную помощь украинской стороне.