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Шойгу провел совещание с командующими группировок в зоне спецоперации
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел совещание с командующими группировок, участвующих в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.
На выложенном фрагменте видеозаписи совещания видно, что в нем принял участие и командующий объединенной группировкой войск — начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.
Глава Минобороны «заслушал доклады командующих группировок по текущей обстановке на направлениях ответственности и планы дальнейших действий».
«Особое внимание Сергей Шойгу обратил на создание всех необходимых условий по безопасному размещению личного состава в полевых условиях, организацию всестороннего обеспечения войск, особенно работу медицинских и тыловых подразделений», — отмечают в Минобороны.
Накануне руководитель военного ведомства проинспектировал передовой пункт управления одного из подразделений группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении. Позднее он выслушал доклады своих заместителей по вопросам организации непрерывного обеспечения войск вооружением, военной техникой и боеприпасами.
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