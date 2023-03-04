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Шойгу провел совещание по обеспечению войск вооружением и боеприпасами
Глава Минобороны Сергей Шойгу обсудил со своими заместителями в объединенной группировке войск обеспеченность военных оружием и боеприпасами. Детали мероприятия приводит телеграм-канал оборонного ведомства.
«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в рамках работы в штабе объединенной группировки российских войск (сил) заслушал заместителей министра обороны Российской Федерации по вопросам организации непрерывного обеспечения войск вооружением, военной техникой и боеприпасами», — отмечается в сообщении.
Особое внимание Шойгу уделил организации подготовки подразделений резерва, проводимой военно-политической и другим видам работ.
Затем министр пообщался с военнослужащими, поблагодарил их за выполнение задач в зоне СВО, а также провел церемонию награждения.
«Очень надеемся на вас. Поздравляю вас от души! Ждем от вас новых подвигов и свершений, новых достижений в нашей работе, которая так необходима сегодня нашей стране», – заявил Сергей Шойгу.
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